В МИД РФ рассказали о состоявшейся встрече «ядерной пятерки»

Встреча «ядерной пятерки» состоялась в Нью-Йорке на экспертном уровне 10 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, Москва намерена продолжать использовать эту площадку для доведения подходов России.

12 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что совместная работа РФ, КНР, Великобритании, Франции и США в формате «ядерной пятерки» никогда не прекращалась. Дипломат обратил внимание, что в продолжающемся взаимодействии «ядерной пятерки» нет никаких элементов сенсационности.

10 октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что предстоящая встреча «ядерной пятерки» будет связана с обновлением российской доктрины в данной области. Как сказал сенатор, совещание может пройти в двух вариантах — либо западные государства попробуют надавить на Москву, либо задумаются о необходимости поддерживать с ней диалог.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможном прямом столкновении Запада и России.