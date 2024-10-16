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Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане» урегулирования

Зеленский: план урегулирования исключает уступку территорий и заморозку конфликта

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

«План» урегулирования Украины исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, передает ТАСС.

«Это не торговля территорией или суверенитетом Украины», — сказал он.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы» в парламенте. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта с РФ. Второй — снятие ограничений на удары по территории России и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

25 сентября военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что «план победы» Зеленского укладывается в одно слово — «дайте». При этом он обратил внимание, что Пентагон не спешит удовлетворять амбиции украинского лидера.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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