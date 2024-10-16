Песков заявил, что работа Позднякова в ОКР пришлась на тяжелый период

Вопросы, связанные с будущим Олимпийского комитета России (ОКР), нужно решать спортивным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов оценить деятельность Станислава Позднякова, который 15 октября объявил об уходе в отставку с поста президента комитета.

«Наши спортивные власти уже дальше будут решать», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что работа Позднякова «пришлась на тяжелый период для олимпийского комитета».

«Очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений и олимпийцев, время кризисное», — отметил Песков.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков возглавлял ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его переизбрали на новый четырехлетний срок.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что не понял причин, по которым Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Поздняков объявил об уходе с поста главы ОКР.