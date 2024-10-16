Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском МИД обвинили США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

Захарова: США спят и видят, как полыхнет на Корейском полуострове

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

США являются единственной страной, которая увеличивает риск конфликта на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта на Корейском полуострове — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — написала она.

Захарова заявила, что США сами провоцируют эскалацию конфликта между двумя Кореями, а затем «сваливают» ее на участников конфликта.

Недавно военные Южной Кореи и США завершили ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые проходили с 19 по 29 августа. В них приняли участие порядка 19 тыс. южнокорейских военнослужащих.

Позже сообщалось, что в МИД КНДР заявили, что Пхеньян будет готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания.

Ранее Сеул предупредил, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами