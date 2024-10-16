В российском МИД обвинили США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

США являются единственной страной, которая увеличивает риск конфликта на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта на Корейском полуострове — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — написала она.

Захарова заявила, что США сами провоцируют эскалацию конфликта между двумя Кореями, а затем «сваливают» ее на участников конфликта.

Недавно военные Южной Кореи и США завершили ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые проходили с 19 по 29 августа. В них приняли участие порядка 19 тыс. южнокорейских военнослужащих.

Позже сообщалось, что в МИД КНДР заявили, что Пхеньян будет готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания.

Ранее Сеул предупредил, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США.