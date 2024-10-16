Чехия назначила нового посла в России

Чехия назначила новым послом в Российской Федерации бывшего заместителя министра обороны страны Даниэля Коштовала. Об этом сообщает чешское министерство иностранных дел.

Коштовал с середины 1990-х годов занимал должности директора ведущих департаментов МИД. Затем он работал в постоянном представительстве Чехии при Североатлантическом альянсе и в посольствах в Москве и Вашингтоне. В 2013-м его назначили заместителем министра обороны страны.

Россия уже выразила предварительное согласие (агреман) на назначение нового посла Чехии. Предполагается, что Коштовал приступит к исполнению своих обязанностей в Москве в первые месяцы следующего года.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что ключевые союзники Праги имеют послов в России. Он пожелал Коштовалу много сил в «сложной миссии по продвижению чешских интересов».

В мае правительство Чехии отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку.

Ранее президент Чехии заявил, что в долгосрочной перспективе стране важно иметь посла в России.