Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова, назначенная послом РФ на Маврикии, в Восточной Африке, вручила верительные грамоты президенту республики Притвираджсингу Рупану. Об этом сообщает Telegram-канал российского посольства.

«Россию и Маврикий связывает <…> искренняя дружба, <…> которая длится уже 56 лет», — отметила Зейналова.

Дипломат обратила внимание, что у двух государств «хорошие перспективы» для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. По ее словам, РФ будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения взаимной безопасности и благополучия.

Посол работала на канале «Россия-1», на Первом канале, с 2016 года стала ведущей программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопросы общественности о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий, заявила, что в российской истории были случаи, когда журналисты становились дипломатами.

Ранее Путин подписал указ о назначении Ирады Зейналовой на должность посла в Республике Маврикий.