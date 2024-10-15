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РФ озабочена возможным ответом Израиля Ирану

Богданов сообщил, что РФ контактирует с Израилем на разных уровнях

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия доводит до правительства Израиля свои озабоченности в связи с возможным ответом Ирану. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Контакты идут на разных уровнях», — отметил дипломат.

Богданов подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство находится в контакте в Москве с посольствами и послом Израиля. По его словам, есть контакты и по другим каналам.

Во вторник, 15 октября, власти Израиля заявили, что ответ Ирану будет дан «уже скоро». С таким заявлением выступил глава минобороны Израиля Йоав Галант, сообщает издание The Times of Israel.

Накануне израильские войска ударили по больнице в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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