В МИД РФ заявили, что Москва окажет Пхеньяну военную помощь в случае акта агрессии

Россия окажет Северной Корее военную помощь в случае, если против КНДР будет совершен акт агрессии. Об этом ТАСС рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, это предусмотрено статьей четвертой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то в соответствии со своим законодательством, в соответствии с законодательством КНДР, будут предприняты все необходимые меры <...> [В договоре] есть статья четвертая, которая касается как раз вопроса о взаимной помощи в случае агрессии, что стороны, в случае агрессии против одной из сторон, предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную», — поделился Руденко.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о стратегическом партнерстве России и КНДР включает в себя глубокое стратегическое сотрудничество стран во всех областях.

Ранее в Южной Корее выразили сожаление из-за поддержки Россией КНДР.