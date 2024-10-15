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В Госдуме прокомментировали данные о создании в НАТО штаба по Украине

Депутат Госдумы Белик назвал уловкой создание в НАТО штаба по Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал уловкой заявление генерального секретаря НАТО о создании штаба по координации военной помощи Украине.

«Генеральный секретарь нагло врет, заявляя о новом командовании альянса для координации действий Вооруженных сил Украины. Смешно даже предположить, что коллективный Запад позволил Украине самостоятельно руководить на поле боя. Его слова — очередная уловка для граждан Украины», — сказал Белик.

По мнению депутата, Рютте просто хочется заявить что-то «революционное» касательно военной ситуации, продемонстрировать свою значимость.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который 14 октября посетил создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Украине (NSATU), заявил, что эта структура «может изменить ситуацию на поле боя».

10 октября Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он напомнил о декларации саммита НАТО, в которой говорилось, что Киев находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

Ранее в Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны.

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