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В регионе России в 2025 году запретят работать мигрантам в семи сферах

Губернатор Хоценко: в Омской области мигрантам запретят работать в семи сферах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Омской области иностранным гражданам в следующем году запретят работать по патентам в семи сферах. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что документ должен вступить в силу 1 марта.

Глава Омской области отметил, что мигрантам запретят работать в здравоохранении, производстве лекарств, образовании, торговле продуктов, в сфере охоты и предоставления социальных услуг.

Накануне сообщалось, что в Иркутской области со следующего года будет запрещено привлекать иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов, на работу в 16 сферах, среди которых — такси. Соответствующий указ главы региона Игоря Кобзева опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В октябре постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонила федеральный законопроект, который, среди прочего, предлагает запретить мигрантам работать в транспортной отрасли.

Ранее россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране.

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