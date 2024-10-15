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Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера»

Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал главу Украины Владимира Зеленского «сыном Гитлера» в связи с его желанием воевать с Россией. Трансляция велась на местном телеканале Canal 6, передает ТАСС.

«Он — еще один нацист, еще один «сын Гитлера», который хочет вовлечь НАТО в войну с Россией», — сказал он.

Ортега отметил, что Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на Советский Союз, но недооценил стойкости народа СССР. Лидер Никарагуа назвал советский народ «героическим и храбрым».

«Он героически сопротивлялся, оборонялся и сражался до тех пор, пока не победил нацистов», — указал политик.

В сентябре Ортега выразил уверенность в победе РФ над фашизмом на Украине.

В августе бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что идеология нацизма постепенно поднимает голову в Европе, в Латвии и Эстонии открывают мемориалы нацистам.

До этого постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что российская сторона возмущена тем, что, несмотря на свои неоднократные призывы, руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) замалчивает тему преступлений украинских неонацистов.

Ранее Песков назвал власти Украины колыбелью возрождения нацизма в Европе.

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