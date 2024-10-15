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Приехавший в Москву евродепутат рассказал о последствиях введения санкций против РФ

Депутат ЕП Блага: Европа страдает от санкций больше, чем сама Россия

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Christoph Thanei/Global Look Press

Европа страдает намного больше от антироссийских санкций, чем сама Россия. Об этом РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

«Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония», — сказал парламентарий.

Блага добавил, что в настоящее время некоторые секторы европейской промышленности оказались в упадке. Причиной тому, по словам депутата, стал отказ Европы от российских энергоресурсов.

Любош Блага 13 октября приехал в Москву для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая сейчас процветает на Западе. Он назвал РФ красивой, мудрой и передовой.

14 октября евродепутат призвал не верить лжи, которую Запад распространяет о России. По его словам, западные страны врут, что в РФ из-за боевых действий повсюду «грязь и бардак», однако московское метро выглядит чище, чем парижское и нью-йоркское.

Ранее сенатор оценила последствия снятия санкций с России.

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