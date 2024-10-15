Лидер оппозиционной партии Японии попал в больницу

Главу японской оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми», бывшего киноактера Таро Ямамото экстренно поместили в больницу. Об этом сообщается на странице партии в социальной сети X.

Ямамото должен был утром выступить перед избирателями у южного выхода токийской станции Синдзюку. Однако предвыборное мероприятие отменили в связи с экстренной госпитализацией политика.

9 октября правительство Японии приняло решение о роспуске парламента страны.

1 октября кабинет министров Японии, который возглавлял Фумио Кисида, ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

В этот же день глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода обвинил Исибу в нарушении конституции страны.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.