Евродепутат от Словакии Любош Блага, приехавший в Москву по случаю 80-летия МГИМО, призвал в своем Telegram-канале не верить лжи, которую Запад распространяет о России.

«Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь... Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», — отметил парламентарий.

По его словам, Запад врет, что в России из-за боевых действий повсюду «грязь и бардак», однако московское метро выглядит чище, чем парижское и нью-йоркское.

Блага сообщил, что увидел в Москве высокое качество жизни, в магазинах — современную бытовую технику, а на дорогах — новые автомобили. Он отметил, что из-за антироссийских санкций пострадали, в первую очередь, страны Евросоюза, тогда как Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции.

Евродепутат добавил, что в РФ бензин стоит всего 60 центов, и предложил европейцам вспомнить, сколько они платят за литр топлива.

До этого Блага написал в своем Telegram-канале, что приехал в Москву для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая сейчас процветает на Западе. Парламентарий признался, что хочет извиниться перед россиянами за «фашистские резолюции», которые принимает Европарламент против РФ. Блага подчеркнул, что словаков никто никогда не заставит испытывать ненависть к российскому народу.

Ранее Блага осудил разрешения бить ракетами по России.