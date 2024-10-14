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В ОЗХО пытались поставить под сомнение выводы лаборатории Минобороны РФ

Тарабрин: ОЗХО пыталось оспорить статус лаборатории Минобороны РФ

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Yves Herman/Reuters

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытались поставить под сомнение статус химической лаборатории Минобороны РФ, на результатах которой основаны выводы о фактах применения Украиной запрещенных веществ в военных целях. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что на проходившей в Гааге 8 - 11 октября 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО российская делегация распространила ноту о фактах применения Киевом химического оружия. Выводы были основаны на материалах лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России.

«В техсекретариате попытались поставить под сомнение статус лаборатории 27-го центра как назначенной лаборатории ОЗХО», — сказал он.

9 октября РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия. По словам Владимира Тарабрина, работу провели сотрудники аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России.

Ранее постпред РФ при ОЗХО упрекнул Запад в молчании на фоне преступлений ВСУ в Курской области.

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