Сенатору Керимову присвоили звание «Почетный гражданин Дагестана №1»

Сенатору Сулейману Керимову присвоено звание «Почетный гражданин Дагестана №1» с вручением соответствующего ордена. Об этом сообщает РИА Дагестан.

Церемония награждения прошла во время торжественного открытия парка имени Сулеймана Стальского, реконструкция которого была проведена при финансовой поддержке сенатора.

В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, супруга Сулеймана Керимова Фируза, мэр Махачкалы Юсуп Умавов и другие почетные гости. Они отметили значительный вклад Керимова в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность.

Четырьмя днями ранее, 10 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть членам Совета Федерации и Государственной думы, которые якобы пытались заказать покушение на него из-за скандала вокруг маркетплейса Wildberries. Сенатор Керимов был назван Кадыровым в качестве одного из заказчиков. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку в трудное время сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову.

Ранее в муфтияте Дагестана призвали не вовлекать общественность в конфликт Кадырова и Керимова.