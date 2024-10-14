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Экс-сотрудник «Беркута» стал вице-губернатором Самарской области

Экс-сотрудник «Беркута» Максим Ковалев стал вице-губернатором Самарской области

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Севинформбюро

Участник специальной военной операции (СВО) и бывший сотрудник севастопольского «Беркута» Максим Ковалев стал вице-губернатором Самарской области. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на главу Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ковалев возглавит департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Отмечается, что это один из самых высоких постов, который смог занять участник боевых действий на Украине.

Мужчина родился в Севастополе, до 2014 года он служил в специальном подразделении украинской милиции «Беркут». Позднее данное подразделение перешло под управление МВД России, а затем Росгвардии. В составе «Беркута» Ковалев принимал активное участие в боевых действиях в зоне СВО и получил должность командира севастопольского «Беркута-С».

В начале октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что участник специальной военной операции, согласно Конституции, может занять пост главы государства.

Ранее бывший программист возглавил лабораторию БПЛА в зоне СВО.

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