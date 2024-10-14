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Шри-Ланка подаст заявку на вступление в БРИКС на казанском саммите

МИД Шри-Ланки: страна подаст заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани

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Global Look Press

Островное государство Шри-Ланка планирует подать официальное заявление на вступление в БРИКС на казанском саммите, который состоится в октябре. Об этом пишет ТАСС.

«Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития [БРИКС]. Я уже направил письма своим коллегам в государствах — членах БРИКС с просьбой о поддержке», — рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат.

Отмечается, что ланкийскую сторону на саммите в Казани должен был представлять президент Анура Кумара Диссанаяке, однако он не сможет приехать из-за выборов в парламент страны. В связи с этим Шри-Ланку будет представлять замглавы МИД, имя которого Херат не назвал.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

При этом в сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

Ранее Куба запросила у России статус государства – партнера БРИКС.

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