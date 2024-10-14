В Иране не будут отвечать на ограниченную атаку Израиля

Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки по определенным целям. Об этом сообщило государственное ТВ Израиля Kan.

Подчеркивается, что такое послание отличается от других заявлений Тегерана, где обещали более болезненный ответ Израилю, чем массированный ракетный обстрел.

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится нанести по Ирану неожиданный удар. Как он сказал, ответный обстрел будет «предельно точным» и разрушительным.

Ранее Иран заявил, что готов к войне.