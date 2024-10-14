Российский суд вынес заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовой

Российский суд заочно приговорил известную украинскую журналистку Янину Соколову к восьми годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Ее признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности).

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой.

Известно, что в 2022 году в эфире украинского телеканала NTA телеведущая призывала к «беспощадному уничтожению» русских людей по национальному признаку.

18 апреля сообщалось, что прокуратура закончила следствие по делу Янины Соколовой.

28 апреля Генпрокуратура России объявила Соколову в международный розыск.

На Украине Янина Соколова считается одной из самых известных журналисток страны.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинской актрисе Курилец.