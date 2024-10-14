Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский суд вынес заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовой

Прокуратура Москвы: суд заочно приговорил Янину Соколову к 8 годам заключения

close
ianina_sokolova/Telegram

Российский суд заочно приговорил известную украинскую журналистку Янину Соколову к восьми годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Ее признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности).

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой.

Известно, что в 2022 году в эфире украинского телеканала NTA телеведущая призывала к «беспощадному уничтожению» русских людей по национальному признаку.

18 апреля сообщалось, что прокуратура закончила следствие по делу Янины Соколовой.

28 апреля Генпрокуратура России объявила Соколову в международный розыск.

На Украине Янина Соколова считается одной из самых известных журналисток страны.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинской актрисе Курилец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами