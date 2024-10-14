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Медведев сравнил пользу от переговоров с США с перемирием с Гитлером

Медведев сравнил пользу от переговоров с США с перемирием с Гитлером в 1945-м

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Переговоры России с США по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ) имеют меньше пользы, чем теоретическое перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году. Соответствующее заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения», — отметил он.

После этого Медведев сравнил переговоры с США в нынешней ситуации с гипотетическими переговорами с Гитлером в 1945 году.

В конце сентября стало известно, что Москва не готова возобновить переговоры с Вашингтоном на тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) из-за враждебного к РФ американского курса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов.

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