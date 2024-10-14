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Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине

Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине и призвал нарастить помощь

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине «становится хуже». Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация становится хуже… Надо нарастить помощь, это единственный путь», — заявил он.

По его словам, в Люксембурге на заседание совета глав МИД стран Евросоюза министры продолжать обсуждать «как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в противовоздушной обороне».

Накануне сообщалось, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине с целью обхода позиции Венгрии, которая выступает против. В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом.

Ранее Венгрия выступила за завершение конфликта на Украине.

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