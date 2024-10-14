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Китай разочарован нежеланием Кубы отказаться от социализма

FT: Китай разочарован нежеланием Кубы отказаться от проведения рыночных реформ

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Shutterstock

Власти Китая разочарованы нежеланием Кубы отказаться от проведения рыночных реформ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайские власти давно призывают правительство Кубы перейти от плановой экономики к рыночной модели, как в КНР. Подчеркивается, что Пекин был разочарован нежеланием Гаваны провести кардинальные рыночные реформы.

Издание пишет, что несмотря на дружеские связи между странами, экономические слабеют. Так за 20 лет торговля Китая со странами Латинской Америки выросла более чем в десять раз, но импорт китайских товаров на Кубу упал за пять лет к 2022 году с $1,7 млрд до $1,1 млрд.

«Ни для одной из этих стран их отношения не являются стратегическими», — рассказал бывший сотрудник нацразведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.

В июле текущего года министр иностранных дел Кубы Бруно Паррилья обвинил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и издание Wall Street Journal во лжи из-за публикации материала, где утверждается о постройке Китаем базы на Кубе для слежки за США.

Ранее сообщалось, что Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе.

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