Политолог призвал остановить Европу из-за возможного начала третьей мировой войны

Европа «гонит» третью мировую войну, ее нужно остановить, чтобы от европейцев не исходила никакая угроза. Об этом заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, слова которого передает РИА Новости.

«Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. Они грешны перед всем человечеством и богом. И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза», — сказал он.

По его мнению, в российской ядерной доктрине нужно прописать возможность наносить удары ядерным оружием в ответ на любые обстрелы российских земель. Так, как считает Караганов, Запад «отползет», увидев, что ставки повышены.

12 октября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что попытка НАТО запугать Россию демонстрацией своей ядерной мощи не приведет к ожидаемому Западом результату. По мнению Слуцкого, Североатлантический альянс встал на путь ядерной эскалации: 14 октября пройдут учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Их цель, как заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, — «демонстрация готовности ответить на угрозы Кремля».

Ранее россияне назвали главного противника в возможном ядерном противостоянии.