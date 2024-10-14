В Кремле оценили идею введения налога на бездетность

На текущий момент нужно подробно изучить идею о введении в России налога на бездетность. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что аналогичный налог уже существовал в советское время. В связи с этим опыт того времени также нужно проанализировать.

С идеей введения налога для бездетных граждан 4 октября выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью данного платежа, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Позже заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. По мнению депутата, такие меры не поспособствуют созданию новых семей.

Ранее Володин призвал депутатов не пугать россиян идеями о налоге не бездетность.