Премьер-министр Исландии объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон призвал провести досрочные выборы на фоне роспуска правящей коалиции страны. Об этом сообщает общественный вещатель RUV.

По словам главы исландского кабмина, парламент был распущен из-за разногласий, возникших между тремя правящими партиями. Они охватили «вопросы внешней политики и проблемы просителей убежища», уточнил премьер.

«Это решение я принял после долгих размышлений. Для меня, конечно, это должен понять каждый. Это важное решение, которое я принял после тщательного обдумывания, и сегодня я проинформировал об этом председателей правящих партий», — сказал Бенедиктссон.

Премьер-министр добавил, что 14 октября намерен встретиться с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Сами выборы Бенедиктссон хочет провести в конце ноября.

9 октября японское правительство официально приняло решение о роспуске парламента страны. Кабинет министров Японии в полном составе подписал решение о роспуске парламента на своем внеочередном заседании.

Ранее в Армении от парламента потребовали провести заседание о роспуске кабмина.