В МИД Таджикистана заверили, что у Душанбе и Москвы нет проблем, кроме футбольного матча

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в эфире Первого канала заявил об отсутствии проблем в отношениях Душанбе и Москвы.

Дипломата попросили прокомментировать отказ Федерации футбола Таджикистана от товарищеского матча с командой РФ. Мухриддин объяснил, что у сборной республики запланированы другие игры, но страны найдут возможность провести совместный матч.

«По другим вопросам у нас никаких проблем нет с российской стороной», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что личные отношения между лидерами двух государств «абсолютно хорошие, абсолютно дружественные, абсолютно братские» и так будет всегда.

При этом накануне уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой по поводу нарушения прав и свобод мигрантов. По его словам, граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время и в течение многих дней без надлежащих условий хранения и питания. От Москальковой он потребовал соблюдения прав граждан республики в РФ и расследования случаев ненадлежащего обращения с мигрантами.

Неделю назад премьер Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами тоже говорил о нарушении прав и свобод своих граждан в России. Он рассказал, что все большее их число сталкивается с трудностями при попытке попасть в РФ. Им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности.

Ранее президент Ирана призвал Россию активнее противостоять «преступлениям Израиля».