Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Таджикистана заверили, что у Душанбе и Москвы нет проблем, кроме футбольного матча

Глава МИД Таджикистана Мухриддин заявил об отсутствии проблем в отношениях с РФ

close
РИА Новости

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в эфире Первого канала заявил об отсутствии проблем в отношениях Душанбе и Москвы.

Дипломата попросили прокомментировать отказ Федерации футбола Таджикистана от товарищеского матча с командой РФ. Мухриддин объяснил, что у сборной республики запланированы другие игры, но страны найдут возможность провести совместный матч.

«По другим вопросам у нас никаких проблем нет с российской стороной», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что личные отношения между лидерами двух государств «абсолютно хорошие, абсолютно дружественные, абсолютно братские» и так будет всегда.

При этом накануне уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой по поводу нарушения прав и свобод мигрантов. По его словам, граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время и в течение многих дней без надлежащих условий хранения и питания. От Москальковой он потребовал соблюдения прав граждан республики в РФ и расследования случаев ненадлежащего обращения с мигрантами.

Неделю назад премьер Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами тоже говорил о нарушении прав и свобод своих граждан в России. Он рассказал, что все большее их число сталкивается с трудностями при попытке попасть в РФ. Им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности.

Ранее президент Ирана призвал Россию активнее противостоять «преступлениям Израиля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами