Эксперт заявил об «открытом и наглом» вмешательстве ЕС в молдавские выборы

Представители Европейского союза, не скрывая своих намерений, вмешиваются в избирательный процесс в Молдавии, заявил в беседе с РИА Новости директор института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«<...> Евросоюз больше не намерен руководствоваться собственными принципами: открыто и нагло вмешивается в избирательный процесс в Молдове, не обращает внимания на ущемление свободы слова в этой республике», — высказался эксперт.

По мнению Шорникова, у действующего президента Майи Санду нет шанса на переизбрание с антирейтингом в 60%, однако ЕС с готовностью примет итог, при котором Санду «нарисует себе победу».

При этом эксперт полагает, что обещания новых кредитов со стороны Евросоюза уже не действуют на избирателя, так как ситуацию с экономикой в Молдавии они не исправляют. В связи с этим, утверждает Шорников, недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении €1,8 млрд вряд ли как-то повлияет на мнение электората.

До этого политический аналитик Борис Шаповалов предположил, что власти Молдавии могут отменить результаты выборов, если победу одержит оппозиционный блок.

Ранее сообщалось, что Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму.