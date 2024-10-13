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Стало известно о возможных перестановках в правительстве Турции

Sözçü: Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может произвести ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав МВД и Минюста. Об этом сообщает турецкая оппозиционная газета Sözçü.

Прежде всего, речь идет о министре юстиции Йылмазе Тунче и министре внутренних дел Али Ерликае, которых раскритиковали из-за случаев насилия и сексуальных посягательств. Кроме них, также рассматриваются министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ, министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыхан.

Ранее Эрдоган сам анонсировал возможность перестановок в кабмине, без уточнения имен министров и сфер их деятельности.

В мае главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства. За день до этого президент страны провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов.

Ранее стало известно, какие условия ЕС ставит Турции для членства в блоке.

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