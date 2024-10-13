На Украине депутаты поспорили о том, кто первый должен пойти на фронт

Фракция правящей украинской партии «Слуга народа» (СН) в Верховной раде готова полным составом пойти на фронт, но только после отправки туда фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, передает «Страна.ua».

12 октября в комментариях под постом главы гуманитарного комитета Рады Никиты Потураева развернулась дискуссия о правомерности облавы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на концерте известной музыкальной группы «Океан Эльзы». Сам Потураев облаву поддержал, но сторонники Порошенко обвинили «Слуг народа» в провале мобилизации.

«Мы готовы [пойти на фронт], сразу же после того, как ваши друзья из Европейской солидарности это сделают», — ответил на это Арахамия.

По его словам, нардепы «Европейской солидарности» не голосовали за законопроекты об ужесточении мобилизации, повышении налогов.

«Точно в парламенте нет смысла сидеть – в Тик Токе можно и с другого места «работать», — цитирует издание лидера «Слуг народа».

До этого жители Львова выгнали сотрудников ТЦК из ресторана, куда те пришли с рейдом.

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