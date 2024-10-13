Медведев оценил слова Байдена о покушении на Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о возможном покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов со стороны Ирана.

По его словам, у Бадена «на голове шапка горит». Медведев считает, что желающих покушения на Трампа стоит искать не среди иранцев, а среди сторонников Байдена и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, а также сторонников Украины.

До этого в Белом доме заявили, что Байден призвал иранское правительство «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы государства в США от Республиканской партии и других чиновников. Высокопоставленный источник из Белого дома сообщил, что Тегерану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны. По данным издания Politico, «мишенью Ирана» стали экс-госсекретарь Майк Помпео, экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон и экс-спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Ранее Медведев усомнился в плане Трампа по Украине.