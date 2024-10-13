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Эксперт считает, что инициативы по Украине предполагают проигрыш России

Экономист Караганов: если РФ остановится, это будет означать победу Запада

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Инициативы по урегулированию конфликта на Украине со стороны Бразилии, Индии и Китая предполагают проигрыш России и победу Запада. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его словам, это прекрасные инициативы, но те, кто их выдвигают и отвечают на них позитивно, не понимают «довольно простой вещи».

«Если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех», — считает Караганов.

Он утверждает, что после этого западные страны нападут на Китай и Индию, «а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть».

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной. Целью платформы станет урегулирование конфликта, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее в МИД Бразилии заявили, что осуждают действия России на Украине.

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