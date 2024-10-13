Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании

Граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании — колеблющемся штате. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», — сказал он.

Сентябрьская поездка Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена вызвала политический скандал в США. Республиканцы назвали мероприятие частью предвыборной кампании Камалы Харрис и обвинили президента Украины во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Спикер палаты представителей конгресса потребовал уволить посла Украины, а комитет по надзору начал расследование поездки Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американская газета Politico отмечала, что некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит Зеленского в Пенсильванию на завод по производству снарядов, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы.

Колеблющиеся штаты важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса. От республиканцев на пост главы государства претендует Дональд Трамп, а от демократов — Камала Харрис. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее в США назвали «ужасным ходом» визит Зеленского на завод в Пенсильвании.