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В Германии признали, что не смогли сломить экономику России

Focus: санкции Запада не сумели остановить или разрушить экономику России

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Санкции Запада не сумели остановить или разрушить экономику России после начала специальной военной операции на Украине, как на это надеялись лидеры Европейского союза и стран НАТО. Об этом немецкому изданию Focus заявил эксперт Александр Либман.

Он пояснил, что быстрая работа и заблаговременные шаги по подготовке к будущим санкциям в исполнении Банка России позволили избежать краха экономики.

«Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок», — заявил Либман.

Также эксперт заявил, что полностью исключить Россию из мировой экономической системы невозможно из-за большой роли Москвы в поставках ресурсов по всему миру. Также Либман отверг предположение о том, что сохранность экономики России связана с теневым рынком или милитаризацией, приведя в пример массовое развитие гражданской инфраструктуры — например, открытие большого количества станций метро в Москве.

До этого доля малого и среднего бизнеса в ВВП России выросла в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году произошел самый большой за последние 17 лет рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране.

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