В Германии признали, что не смогли сломить экономику России

Санкции Запада не сумели остановить или разрушить экономику России после начала специальной военной операции на Украине, как на это надеялись лидеры Европейского союза и стран НАТО. Об этом немецкому изданию Focus заявил эксперт Александр Либман.

Он пояснил, что быстрая работа и заблаговременные шаги по подготовке к будущим санкциям в исполнении Банка России позволили избежать краха экономики.

«Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок», — заявил Либман.

Также эксперт заявил, что полностью исключить Россию из мировой экономической системы невозможно из-за большой роли Москвы в поставках ресурсов по всему миру. Также Либман отверг предположение о том, что сохранность экономики России связана с теневым рынком или милитаризацией, приведя в пример массовое развитие гражданской инфраструктуры — например, открытие большого количества станций метро в Москве.

До этого доля малого и среднего бизнеса в ВВП России выросла в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году произошел самый большой за последние 17 лет рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране.