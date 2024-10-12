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Израиль отказался отменять решение об объявлении генсека ООН персоной нон-грата

Глава МИД Кац: Израиль не отменит решение признать главу ООН персоной нон-грата

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль не планирует менять решение об объявлении генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата (нежелательным лицом), написал в соцсети X глава МИД страны Исраэль Кац.

По словам дипломата, его решение было принято после того, как Гутерриш не осудил ракетную атаку Ирана на Израиль. После проведения опроса среди населения выяснилось, что 87% израильтян поддерживают этот шаг.

«Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку у членов ООН, решение не будет изменено», — заявил Кац.

Газета «Исраэль Хайом» в связи с решением Каца отмечала, что это первый случай, когда генсека ООН признает нежелательной персоной какая-либо страна. Кац также подчеркивал, что Гутерриш не осудил нападение боевиков ХАМАС на приграничные территории Израиля в начале октября 2023 года. По мнению министра, после той атаки ООН должна объявить ХАМАС террористической организацией, однако все еще не сделала этого. Кац пообещал, что Израиль продолжит «защищать своих граждан, свой статус и свою честь с Гутерришем или без него». Охладить напряжение между Кацем и Гутерришем пытался постпред Израиля в ООН Дани Данон: дипломат давно знаком с генсеком, однако в итоге из его усилий ничего не вышло.

Ранее Россия упрекнула Израиль в хамстве в отношении генсека ООН.

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