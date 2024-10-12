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Эрдоган призвал РФ и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю

Эрдоган: Турция ожидает от России меры по защите Сирии от Израиля

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Umit Bektas/Reuters

Властям России и Ирана нужно больше помогать Сирии противостоять военным угрозам со стороны Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, уточняет «Интерфакс».

«Крайне важно, чтобы Россия, Иран, да и сама Сирия принимали больше эффективных мер для решения этой проблемы, которая опасна для территориальной целостности Сирии», — заявил он.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал после обстрелов сирийской территории со стороны Израиля.

Как сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халил, израильская авиация совершила налет на иранский машиностроительный завод, расположенный на территории провинции Хомс в Сирии.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный и неожиданный удар. Он подчеркнул, что в Иране даже не поймут, что случилось и как это произошло.

Ранее в Кремле отреагировали на возможную военную операцию Израиля в Сирии.

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