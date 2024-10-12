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Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Ливан

Парламент Ирана заявил о готовности создать воздушный коридор для помощи Ливану

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Бейрут. Соответствубщее заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, пишет РИА Новости.

«Иран готов <…> чтобы правительство организовало воздушный коридор в Бейрут, чтобы мы смогли хорошо и четко организовать здесь (гуманитарную) помощь», — сказал он.

Речь идет о помощи жителям Ливана, пострадавшим от бомбардировок со стороны Израиля.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что израильские войска очередным авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение минувших суток зафиксировала запуск 230 снарядов со стороны Ливана. Они пресекли границу между Ливаном и Израилем.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 190 снарядов из Ливана за сутки.

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