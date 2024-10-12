Король Карл III не будет препятствовать уходу Австралии из-под британской короны

Король Карл III не будет препятствовать Австралии в случае ее ухода из-под британской короны и объявления независимой республикой. Об этом сообщает газета Daily Mail.

На следующей неделе Карл III посетит Австралию. Перед этим Австралийское республиканское движение (ARM) обратилось к нему с просьбой о встрече. В письме говорится, что Австралии «пришло время встать наравне с другими нациями на международном уровне» и что этот шаг пользуется растущей поддержкой.

В ответном послании, которое цитирует издание, монарх уверяет, что «вопрос о том, станет ли Австралия республикой, остается на усмотрение австралийского общества».

Британский монарх является для Австралии формальным главой государства. Последний опрос об изменении такого положения дел проводился в 1999 году, и большинство австралийцев (55%) тогда предпочли остаться под сенью короны.

Говоря о сегодняшнем дне, Daily Mail подчеркивает, что «намерения короля не означают изменения политики, но тот факт, что он делает это накануне такого важного турне, свидетельствует о новом уровне обсуждения этого вопроса».

7 сентября в Букингемском дворце рассказали о состоянии заболевшего раком Карла III. Отмечалось, что его здоровье оценивается врачами положительно.

Ранее сообщалось, что при дворе Карла III начали подготовку к его уходу и смене власти.