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Косачев рассказал, чем займется делегация России на ассамблее Межпарламентского союза

Косачев: на ассамблее МПС Россия расскажет о преступлениях ВСУ в Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

На 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве российская делегация намерена проинформировать коллег о военных преступлениях Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава делегации, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Международное сообщество должно знать правду. Мы не позволим это замолчать», — написал Косачев.

По словам сенатора, на сессии Межпарламентского союза предполагается обсудить стратегическую стабильность и ядерную безопасность, влияние вооруженных конфликтов на устойчивое развитие, международное научно-техническое сотрудничество, а также влияние искусственного интеллекта на демократию и права человека. По всем вопросам российская делегация готова представить свою позицию.

24 сентября сообщалось, что спикер парламента Армении Ален Симонян и спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретятся на Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве по вопросу мирного урегулирования между странами.

Ранее Косачев заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в военное противостояние с Украиной.

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