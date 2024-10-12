Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции в отношении СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Россия зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на этот телеканал и другие российские СМИ.

«Меры будут направлены в отношении американских СМИ, американских журналистов, чтобы они поняли, что такое издевательство над коллегами», — заявила она.

По ее словам, это будет сделано, «чтобы они задумались, в каком государстве они живут и какому злу они служат».

Также Захарова заявляла, что введенные со стороны США санкции против российских СМИ вышли за пределы рестрикций, Вашингтон объявил войну свободе слова. По словам Захаровой, Соединенные Штаты по надуманным предлогам «подвергают атаке» в том числе и журналистов. Их личная безопасность сейчас под угрозой, добавила она.

До этого в Москве на фасаде посольства США появилось послание – RT опубликовал свой логотип с надписью «Мы не уйдем» на русском и английском языках.

Ранее в офисе генсека ООН прокомментировали санкции против российских СМИ.