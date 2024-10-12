Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции в отношении СМИ

Захарова: Россия зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на RT

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Россия зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на этот телеканал и другие российские СМИ.

«Меры будут направлены в отношении американских СМИ, американских журналистов, чтобы они поняли, что такое издевательство над коллегами», — заявила она.

По ее словам, это будет сделано, «чтобы они задумались, в каком государстве они живут и какому злу они служат».

Также Захарова заявляла, что введенные со стороны США санкции против российских СМИ вышли за пределы рестрикций, Вашингтон объявил войну свободе слова. По словам Захаровой, Соединенные Штаты по надуманным предлогам «подвергают атаке» в том числе и журналистов. Их личная безопасность сейчас под угрозой, добавила она.

До этого в Москве на фасаде посольства США появилось послание – RT опубликовал свой логотип с надписью «Мы не уйдем» на русском и английском языках.

Ранее в офисе генсека ООН прокомментировали санкции против российских СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами