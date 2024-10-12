Украинский конфликт нужно урегулировать мирным путем, а не с помощью ракет. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала депутат парламента Германии Жаклин Настич.

Законодатель призвала прекратить использовать на Украине ракеты средней дальности, поставляемые США.

«Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!» — добавила она.

12 декабря депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт заявила о необходимости надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он начал мирные переговоры с РФ. По ее мнению, именно Берлин должен оказать влияние на Киев.

В то же время законодатель обратила внимание, что КНР может воздействовать на РФ в вопросе урегулирования кризиса. Как сказала Вагенкнехт, в конце концов для завершения боевых действий российским и украинским властям придется пойти на компромиссы.

11 октября канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €1,4 млрд. Глава немецкого правительства уточнил, что средства направят сразу четыре страны — ФРГ, Дания, Бельгия и Норвегия.

Ранее аналитики выяснили, как немцы относятся к идее территориальных уступок со стороны Украины ради мира с РФ.