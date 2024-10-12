Американский журналист заявил, что экс-начальник Генштаба США называл Трампа фашистом

Экс-руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли называл бывшего президента Дональда Трампа «фашистом до мозга костей». Об этом говорится в новой книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, передает ТАСС.

«Он фашист до мозга костей. Он самый опасный человек, который когда-либо был <…> Он полнейший фашист. Он самый опасный человек для этой страны», — приводит Вудворд высказывания Милли о Трампе.

Кроме того, Милли боится возможного трибунала, если Трамп победит на выборах президента США 5 ноября, отмечает Вудворд.

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