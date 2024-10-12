Кадырову присвоили звание почетного работника АПК РФ

Депутат Госдумы от чеченской республики Адам Делимханов в своем Telegram-канале поздравил главу региона Рамзана Кадырова с присвоением звания почетного работника агропромышленного комплекса России.

«Рамзан Ахматович вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона, создание самых лучших условий для выращивания экологически чистых продуктов», — поделился Делимханов.

Он добавил, что при поддержке Кадырова в этом направлении за последние годы проделана огромная работа.

До этого депутат Государственной думы Ризван Курбанов отверг обвинения в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Курбанов подчеркнул, что «не имеет никакого отношения» к компании Wildberies, и выразил надежду, что те, кто «вносит распри», получат заслуженное наказание.

9 октября Кадыров обвинил сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения на него из-за конфликта вокруг Wildberries.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.