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Трамп надеется, что Обама проголосует за него

Трамп считает, что Обама проголосует за него на президентских выборах

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что бывший американский лидер Барак Обама проголосует за него, а не за Камалу Харрис. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Я думаю, Обама проголосует за меня, потому что ему не нравится тот факт, что Камала — человек с крайне низким уровнем интеллекта», — написал он.

При этом 6 октября сообщалось, что Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Камалы Харрис.

Сводный брат бывшего президента США Абонго Малик Обама заявил, что Барак Обама по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах демократического кандидата Камалы Харрис.

Дональд Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит Харрис.

Ранее сообщалось, что Трампу пророчат поражение на выборах из-за Пи Дидди.

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Выборы в США — 2024
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