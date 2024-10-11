Россия выразила протест Японии в связи с планами провести совместные учения с США

Посольству Японии в России заявлен протест в связи с планами Токио провести совместные с США учения на территории вблизи российских границ. Об этом сообщил МИД России, передает РИА Новости.

26 сентября стало известно, что Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также вооруженные силы США. Кроме того, в учениях примут гражданские аэропорты и порты.

Министерство обороны Японии при этом не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь. Но согласно ранее принятым решениям правительства об «аэропортах и портах определенного использования», речь идет о 28 объектах гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что они в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии.

Ранее в Японии призвали обсудить размещение ядерного оружия США в Азии.