В Евросоюзе предложат списки для нового режима санкций против России

Главы МИД Европейского союза на заседании 14 октября предложат списки для внесения в новый режим санкций против России за якобы «дестабилизирующую деятельность за рубежом». Об этом рассказал высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

«Был установлен новый режим санкций. Он пока не наполнен. Ожидаем, что ряд министров в понедельник предложат списки для внесения в этот режим», — сообщил он.

9 октября официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис заявил, что новый режим санкций, введенный Европейским союзом, направлен против деструктивной и дестабилизирующей деятельности России. Он добавил, что для введения новых санкций Евросоюзу придется добиваться единогласия по каждому конкретному случаю.

В постпредстве РФ раскритиковали введенный Евросоюзом антироссийский «санкционный режим». Там подчеркнули, что ЕС живет по принципу: когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне. По данным ведомства, одна из целей режима санкций не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против РФ, а показать, что конфронтационная политика в отношении России введена «всерьез и надолго».

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции против Ирана из-за России.