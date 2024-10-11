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Стало известно, когда главы МИД ЕС обсудят мирную инициативу Бразилии и КНР по Украине

Главы МИД ЕС 14 октября обсудят мирную инициативу Бразилии и КНР по Украине

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Главы МИД государств Евросоюза рассмотрят 14 октября в Люксембурге мирную инициативу Бразилии и Китая по Украине. Об этом РИА Новости сообщил источник в Брюсселе.

Министры также обсудят мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

В администрации США выступили против мирного плана Бразилии и Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что план, в котором «агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, — это не рецепт прочного мира».

До этого сообщалось, что премьер-министр Виктор Орбан планирует на основе мирной инициативы Бразилии и Китая, к обсуждению которой также присоединились Швейцария и Франция, согласовать место переговоров России и Украины. Он намерен разблокировать дипломатические каналы между конфликтующими сторонами и выяснить, где есть общие перспективы для достижения скорейшего прекращения огня.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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