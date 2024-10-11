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Лавров рассказал, почему не приняли итоговую декларацию Восточноазиатского саммита

Лавров: итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за настойчивых попыток Соединенных Штатов и других государств придать ей сугубо политизированный характер. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите, его слова передает ТАСС.

«Декларацию не удалось принять из-за попыток США, Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии придать документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно — не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», — отметил министр.

10 октября Сергей Лавров прибыл в Лаос для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Восточноазиатский саммит — ежегодная встреча в верхах, форум лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров. В 2011 году членство в организации было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры Соединенных Штатов и РФ. Первая встреча в верхах состоялась 14 декабря 2005 года.

Ранее Лавров отреагировал на предложение Фицо ударить ракетами по Брюсселю.

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