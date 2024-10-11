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Иран пригрозил странам Персидского залива войной при оказании помощи Израилю

Reuters: Иран пригрозил за помощь Израилю атаковать страны Персидского залива

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Тегеран пригрозил началом боевых действий против государств Персидского залива, если те предоставят израильской авиации свое воздушное пространство. Об этом, ссылаясь на близкие к правительственным кругам Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара источники, сообщает агентство Reuters.

Стало известно, что во время встречи между представителями Ирана и Саудовской Аравии прозвучало предупреждение, что Тегеран не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства, если оно окажет какую-либо помощь Израилю. Кроме того, в Иране намекнули, что против Саудовской Аравии могут выступить проиранские силы в Ираке и Йемене.

В связи с этим, по данным Reuters, страны Персидского залива уже уведомили Вашингтон, что не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

10 октября посольство РФ в Иране обратилось к проживающим в Исламской Республике россиянам с призывом соблюдать меры безопасности.

Ранее МИД Ирана заявил, что Израиль приближает катастрофу на Ближнем Востоке.

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