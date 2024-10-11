Иран пригрозил странам Персидского залива войной при оказании помощи Израилю

Тегеран пригрозил началом боевых действий против государств Персидского залива, если те предоставят израильской авиации свое воздушное пространство. Об этом, ссылаясь на близкие к правительственным кругам Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара источники, сообщает агентство Reuters.

Стало известно, что во время встречи между представителями Ирана и Саудовской Аравии прозвучало предупреждение, что Тегеран не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства, если оно окажет какую-либо помощь Израилю. Кроме того, в Иране намекнули, что против Саудовской Аравии могут выступить проиранские силы в Ираке и Йемене.

В связи с этим, по данным Reuters, страны Персидского залива уже уведомили Вашингтон, что не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

10 октября посольство РФ в Иране обратилось к проживающим в Исламской Республике россиянам с призывом соблюдать меры безопасности.

Ранее МИД Ирана заявил, что Израиль приближает катастрофу на Ближнем Востоке.