В Белоруссии ввели лицензии на лук, капусту и яблоки

Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совмина республики.

В публикации отмечается, что постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

В пресс-службе подчеркнули, что вывоз продукции будет осуществляться по разовым лицензиям вне зависимости от страны происхождения. Выдаваться разрешение будет министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами.

Отмечается, что данное ограничение должно продлиться три месяца.

В июне Евросоюз распространил на Белоруссию часть экономических санкций, введенных ранее в отношении России.

Новые ограничения предусматривают запрет на импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, а также сырой нефти из республики. Рестрикции также затрагивают сферы торговли, услуг и транспорта.

Кроме того, Брюссель обязал европейские компании не допускать реэкспорта подсанкционных товаров в Белоруссию.

Ранее стало известно, что в Россию повезут больше вина из Белоруссии.